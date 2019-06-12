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باريس سان جيرمان يصدم برشلونة ويقترب من خطف صفقة الموسم

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:39 م
باريس سان جيرمان يصدم برشلونة ويقترب من خطف صفقة الموسم
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أحمد عصام
 
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قدم مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا ضخما، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب ماتياس دي ليخت لاعب نادي اياكس امستردام الهولندي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الجارديان، إن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضه لـ مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت في الساعات الماضية.

 

وعرض نادي باريس لـ اياكس 70 مليون يورو بالإضافة إلى متغييرات، وللاعب عقد مدته 5 مواسم بقيمة 340.000 جنيه استرليني اسبوعياً.

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