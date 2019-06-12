غزل المحلة يتعاقد مع مدافع جمهورية شبين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في الحصول على توقيع مدافع جمهورية شبين اللاعب محمد فتح الله "كمتشو" لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.





وقام اللاعب بالتوقيع للمحلة في حضور خالد جلال المدير الفني، وإداري الفريق، إضافة إلى تواجد سمير سمير وأحمد سعيد كيشو وكلاء اللاعبين.





ووقّع فتح الله على عقود الإنضمام للمحلة لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر عقب إنتهاء تعاقدة مع جمهورية شبين.



