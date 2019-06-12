ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غزل المحلة يتعاقد مع مدافع جمهورية شبين

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:36 م
غزل المحلة يتعاقد مع مدافع جمهورية شبين
أرشيفية
Advertisements
طباعة
مصطفى الجندي
 
Advertisements
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في الحصول على توقيع مدافع جمهورية شبين اللاعب محمد فتح الله "كمتشو" لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للمحلة في حضور خالد جلال المدير الفني، وإداري الفريق، إضافة إلى تواجد سمير سمير وأحمد سعيد كيشو وكلاء اللاعبين.

ووقّع فتح الله على عقود الإنضمام للمحلة لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر عقب إنتهاء تعاقدة مع جمهورية شبين.

ويعد اللاعب من ناشئين الجونة، ولعب للفريق الساحلي 6 سنوات، ثم إنضم لفريق مصر للتأمين، قبل أن ينتقل لشبين قبل موسمين.
Advertisements
المزيد عن: غزل المحلية دوري المظاليم القسم الثاني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي