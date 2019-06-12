البورصة الأمريكية تضطرب في مستهل التعاملات مع تراجع أسعار النفط
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:33 م
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، علي تباين بعد الخسائر الكبيرة فى قطاع النفط مع تراجع أسعار الخام بأكثر من 2 بالمئة خلال التعاملات.
ويترقب المستثمرون التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الصين قبول الشروط المتفق عليها مسبقاً من أجل اتمام صفقة تجارية مع واشنطن.
وفشلت الأسهم الأمريكية أمس في تحقيق مكاسب لأول مرة في 7 جلسات بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك لصفقة تجارية تؤدي إلى إنهاء التعريفات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد احتمالات خفض معدلات الفائدة.
وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري وسنوي خلال الشهر الماضي.
وبحلول الساعة 1:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.08 بالمئة إلى 26069.3 نقطة.
كما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2885.7 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمئة إلى 7812.2 نقطة.
وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمئة عند مستوى 96.768
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