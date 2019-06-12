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تشيلسي مهدد بفقدان صفقة نجم برشلونة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:32 م
تشيلسي مهدد بفقدان صفقة نجم برشلونة
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أحمد عصام
 
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أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي مهددا بفشل صفقة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن بعد بداية عقوبة حظر اللاعبين على نادي تشيلسي، فهو قد لا يتعاقد مع كوتينهو من البارسا في الميركاتو

وقدم نادي تشيلسي طعن في العقوبة، ولكن الرد قد لا يأتي في الوقت المناسب، ولهذا يرى النادي بأن التوقيع مع بديل هازارد صعباً هذا الصيف.

يذكر أن تشيلسي فرض عليه عقوبة بعدم إبرام تعاقدات خلال فترتي القيد الحالية في الصيف وفي الشتاء المقبل.

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