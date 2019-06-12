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برلماني: طرح شركتين جديدتين في البورصة ينعكس على تنشيط سوق المال

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:31 م
برلماني: طرح شركتين جديدتين في البورصة ينعكس على تنشيط سوق المال
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إسلام شعراوي
 
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قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرب طرح شركتين جديدتين في البورصة ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، ينعكس إيجابا على تنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة، خاصة أن الشركتين المزمع طرحهما ستدرجان لأول مرة.

وطالب غلاب، بزيادة نسبة الأسهم المخصصة للطرح العام لصغار المستثمرين لجذب مدخرات المواطنين وجذب شريحة جديدة من صغار المستثمرين ابتعدت عن البورصة خلال السنوات الماضية وتتطلب عودتهم طرح شركات جديدة لتنشيط السوق، وعدم الاكتفاء بالطرح الخاص لكبار المستثمرين وصناديق الاستثمار.

وأكد النائب البرلماني، أن انخفاض أسعار الفائدة المرتقب خلال العام الحالى سيكون دافعا لتنشيط سوق المال وتوجه صغار المستثمرين للبورصة، والذين لجأوا خلال الفترة الماضية إلى استثمار أموالهم في ودائع بنكية بأعلى فائدة وأقل مخاطرة، لافتًا إلى الحاجة لضخ هذه المدخرات في استثمارات تحقق أعلى عائد للاقتصاد المصرى وتخلق فرص عمل وترفع معدلات التصدير.
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