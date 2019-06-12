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إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر الزقازيق

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:30 م
إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر الزقازيق
صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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استقبل مستشفي ميت غمر العام بمحافظة الدقهبية ٤ أشخاص مصابين إثر تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى  نقل على طريق ميت غمر الزقازيق أمام الكوبري العلوي بميت غمر.

وكشف مصدر طبي عن اصابة لبيب ع ل م ٣٠ سنة مقيم كفر سليمان وحنان ح ف ٤٠ سنة مقيمة كفر ابراهيم يوسف وميانة ا ص ١٢ سنة مقيم كفر ابراهبم يوسف وشيماءس ا ن ٣٠ سنة مقيم كفر ابراهيم سليمان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج الازم وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة.
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