إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر الزقازيق

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استقبل مستشفي ميت غمر العام بمحافظة الدقهبية ٤ أشخاص مصابين إثر تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل على طريق ميت غمر الزقازيق أمام الكوبري العلوي بميت غمر.



وكشف مصدر طبي عن اصابة لبيب ع ل م ٣٠ سنة مقيم كفر سليمان وحنان ح ف ٤٠ سنة مقيمة كفر ابراهيم يوسف وميانة ا ص ١٢ سنة مقيم كفر ابراهبم يوسف وشيماءس ا ن ٣٠ سنة مقيم كفر ابراهيم سليمان.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج الازم وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة.