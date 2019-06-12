بعضها مصنوع من الذهب.. أغلى أنواع الشوكلاته حول العالم
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:14 م
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تختلف أسعار منتجات الشوكولاه حول العالم وفقًا اختلاف الطبقات الاجتماعية فهناك نوع بسيط من الشوكولاته لايتجاوز ثمنها بضع دولات بسيطة وهذا النوع هو ما يناسب الطبقة الاجتماعية المتوسطة التي تسعى إلى الحصول على الحلوى التي تفضلها بالسعر الذي يناسبها ولكن هناك أنواع معينة من الشوكولاته وهى التي تتجاوز أسعارها قدرة الكثير من المواطنين العاديين حول العالم فهى حقًا باهظة الثمن وهذا النوع يناسب طبقات اجتماعية معنية وعادة لا يكون الهدف منها الحصول على الحلوى المفضلة وحسب بقدر ما هو محاولة لاختيار ذوق رفيع يناسب طبيعة الطبقة التى تتناولها ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار بعض الأنواع من الشوكولاته التي تصل أسعارها لمبالغ باهظة ومكوناتها.
1- شوكولاته To’ak
يتم إنتاج 500 قرص فقط من هذه الشوكولاتة سنويا، وهي تستخدم أجود المكونات، وتخضع لعملية إنتاج معقدة، وتأتي كل شوكولاتة مع حبة كاكاو في الوسط وفي صندوق خشبي مبطن، وتكلف 300 يورو لكل لوح شوكولاته.
2- شوكولاته Noka
تصنع يدويا وتستخدم مزيجا من الشوكولاته الداكنة والكريم الطازج العضوي، وتعد من أجود أنواع الكاكاو من فنزويلا، ساحل العاج، ترينيداد والإكوادور، وتكلف كل قطعة 300 يورو.
3-شوكولاته Wispa Gold
هي أقراص الشوكولاته التي أنشأتها العلامة التجارية المرموقة من كادبوري، لمناسبة خاصة، وكان يوم البيع حدثا، حيث تجمع صناع الشوكولاتة من جميع أنحاء العالم لإعطاء هذه “الجائزة” للفائز المحظوظ، وقد كلف 1048 يورو.
4- شوكولاته Godiva
شوكولاتة بلجيكية لذيذة ومحبوبة بفضل أناقة منتجاتها وابتكاراتها المصنوعة يدويا، وتكلف العلبة من 34 وحدة 50 يورو.
5- شوكولاته DeLafée
الشوكولاته السويسرية المذهلة مع 24 قيراط من الذهب الصالح للأكل، ويتم إعدادها تقليديا من خلال الجمع بين الكاكاو وزيت جوز الهند والسكر ومسحوق الحليب وزبدة الكاكاو والفانيليا مع لمسة من 24 قيراط من الذهب الصالح للأكل، وتكلف علبة كاملة من 8 حبات شوكولاتة 80 يورو.
6- شوكولاته chocopologie
يمكن الحصول عليها فقط بناءا على الطلب، وتتكون من 70٪ من الكاكاو المخلوط مع زيت الكمأة و كاناش دسم، وهي شكولاتة دنماركية تكلف 211 يورو للحبة.
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