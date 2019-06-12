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رسميا.. سموحة يطلب ضم إسلام محارب من الأهلي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:29 م
رسميا.. سموحة يطلب ضم إسلام محارب من الأهلي
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علي نبوي
 
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أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تقدمه بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، للتعاقد مع إسلام محارب جناح الفريق الأحمر سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.


وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سموحة يتقدم بطلب رسمي للأهلي من اجل اعارة او شراء اسلام محارب".


وخرج إسلام محارب من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر منذ توليه المهمة في نهاية ديسمبر الماضي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.


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