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عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:24 م
عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو
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علي نبوي
 
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قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو القادم. أقام النادي الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة بشأن مواعيد الدوري تحت رقم 14 لسنة 3 ق في الشق المستعجل.


ونظرت اليوم أول جلسات الدعوى وتم تأجيلها ليوم 2 يوليو القادم.


وكان النادي الأهلي، قد تقدم بشكوى رسمية، في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدوري.


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المزيد عن: مركز التسوية والتحكيم الدوري المصري الأهلي اتحاد الكرة
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