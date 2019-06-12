عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:24 م
علي نبوي
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قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو القادم. أقام النادي الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة بشأن مواعيد الدوري تحت رقم 14 لسنة 3 ق في الشق المستعجل.
ونظرت اليوم أول جلسات الدعوى وتم تأجيلها ليوم 2 يوليو القادم.
وكان النادي الأهلي، قد تقدم بشكوى رسمية، في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات
الدوري.
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