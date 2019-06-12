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على طريقة مسلسل "أبو جبل".. تعرف على تفاصيل حريق منزل عائلة زوجة ريم أحمد بعد سرقتها (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:24 م
على طريقة مسلسل أبو جبل.. تعرف على تفاصيل حريق منزل عائلة زوجة ريم أحمد بعد سرقتها (صور)
ريم أحمد وزوجها
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نشرت الفنانة الشابة ريم أحمد، عبر حسابها الشخصي عبر موقع الصور الشهير "انستجرام"، صور لمنزل زوجها الفنان طه خليفة، والكائن بـ"جسر السويس" والذي تعرض لحريق هائل التهمها بالكامل،  وذلك بعد أن تم سرقتها، ثانى أيام عيد الفطر.

وعلقت ريم: على صورة المنزل وهو مشتعل بيه النيران: "الحمد لله وقدر الله ومشاء فعل. .الحمد لله أننا بخير"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها متعاطفين معها.

كما أشارت الفنانة، إلى أن الشقة التى تعرضت للحريق ليست منزل الزوجية، وإنما شقة عائلة زوجها، ولم يكن يتواجد بها أحد.



على طريقة مسلسل "أبو جبل".. تعرف على تفاصيل حريق منزل عائلة زوجة ريم أحمد بعد سرقتها (صور)
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