"تخصيص أراضي لمشروعات تنموية".. أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم

يوم حافل بالهام بالنسبة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عقد عدة اجتماعات صباح اليوم الأربعاء، واتخذ عدد من القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الوزارات، والمصالح الحكومية، وتخصيص عدد من أراضي الدولة للمشروعات التنموية.





اهتمام بملف هيكلة الوزارات وهيكلة المؤسسات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مسئولى شركة ماكينزى، التى تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، والحجم الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية، وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.





وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف الإصلاح الإداري، وما يتفرع عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة.





وأضاف أن مصر نجحت على مدار السنوات الثلاث الماضية فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ونقدى بنجاح لافت، أصبح محل إشادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومن ثم تسعى الحكومة إلى البناء على ما تحقق من خلال تنفيذ حركة إصلاح هيكلى شامل للجهاز الإداري للدولة، بما يتواكب مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبحيث لا يقتصر النقل على الانتقال المكانى فقط، وإنما يتضمن نقلة نوعية فى آليات العمل.





تخصيص قطعة أرض للصرف الزراعي

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات جديدة تقضي بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة في عدد من المحافظات؛ وذلك لإقامة مشروعات تنموية متنوعة بها.





ونصت القرارات على تخصيص قطعتيْ أرض بعين الطويل التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الزراعة؛ لإقامة مسار صرف زراعي، وكذا بركة صرف زراعي عليهما، على أن يتم تنفيذ المشروعين خلال ثلاث سنوات.





وبموجب قرار لرئيس الوزراء، يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 91م2 ناحية قرية الجندية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو جرج، مركز بني مزار، بمحافظة المنيا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا؛ لإقامة وحدة تضامن اجتماعي عليها.





إنشاء وحدة صحية في بني سويف.. وحجرة عمليات وغسيل كلوي بالدقهلية

كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة 572 م2 بحوض ساحل ماركو نمرة 3 قرية جزيرة الوكلية التابعة لقرية أبسوج، بمركز الفشن محافظة بني سويف لصالح مديرية الصحة والسكان ببني سويف؛ لإقامة وحدة صحية عليها.





وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 8500م2 بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مركز البحوث الزراعية؛ لإقامة محطة بحثية لتربية وإنتاج بذور بنجر السكر عليها.





وشملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 550م2 بجوار مستشفى الكردي المركزي بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية الصحة والسكان بالدقهلية؛ لتوسعة مستشفى الكردي المركزي، بإنشاء جناح للأقسام الداخلية وحجرة عمليات وغسيل كلوي عليها.





موعد عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في "العلمين الجديدة"

كما وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء، في المقر الجديد للمجلس بمدينة العلمين الجديدة خلال يوليو القادم.





وأكد "مدبولي" أن هذه المدينة الواعدة سوف تكون أيقونة تنموية للساحل الشمالي في مصر، والحكومة بعقد اجتماعاتها بمقرها الجديد بالمدينة تعطي رسالة واضحة، باهتمامها بأعمال التنمية بها، وأن تصبح المدينة مستخدمة طوال العام، وليس فترة الصيف فقط.





قريبا.. طرح أراضٍ ووحدات بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، لمتابعة خطة طرح الأراضى والوحدات السكنية للحجز، تلبية لطلبات المواطنين الراغبين فى الحجز، والشركات الراغبة فى المشاركة فى التنمية والاستثمار.





وخلال الاجتماع أكدت وزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح قريبا عددا من الأراضى والوحدات السكنية المتنوعة، لتلبية طلبات مختلف شرائح دخول المواطنين، وكذا الأفراد والشركات الراغبين فى الاستثمار.





وأوضحت أن هناك ما يزيد على 700 قطعة أرض إسكان متميز، وأكثر تميزا جاهزة للطرح حاليا للمواطنين، وكذا 251 قطعة أرض خدمات، تشمل محطات وقود، وخدمات بالمناطق الصناعية، وخدمات متنوعة أخرى، كما يتم التجهيز لطرح 15 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بعدد من المدن الجديدة.







