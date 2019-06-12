ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الهلال يحسم مصير جحفلي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:19 م
الهلال يحسم مصير جحفلي
Advertisements
طباعة
الفجر السعودى
 
Advertisements
يقترب محمد جحفلي مدافع نادي الهلال السعودي، من مغادرة صفوف الزعيم وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد دخوله فترة الـ6 أشهر.

وتتجه إدارة نادي الهلال لبيع عقد “جحفلي” نظراً لعدم الحاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة في وجود الثنائي الأجنبي ألبرتو بوتيا وميلوش ديجينيك والمدافع السعودي علي آل بليهي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن محمد جحفلي يملك عرضين للرحيل عن الهلال، أحدهما من الاتفاق والآخر من الفتح.
وخاض جحفلي مع الهلال خلال الموسم المنصرم 19 مباراة في كافة المسابقات (9 مباريات في الدوري السعودي) وسجل هدفاً.

وكان جحفلي قد انضم للعب في صفوف الهلال خلال يناير 2015 واستطاع أن يقدم مستوى جيد ويتذكره جمهور الجميع جيداً بهدفه في شباك النصر في نهائي كأس الملك حيثُ انتهت وقتها المباراة بنتيجة 1-1 وفاز الأزرق بركلات الترجيح.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي