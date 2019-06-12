الهلال يحسم مصير جحفلي

يقترب محمد جحفلي مدافع نادي الهلال السعودي، من مغادرة صفوف الزعيم وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد دخوله فترة الـ6 أشهر.





وتتجه إدارة نادي الهلال لبيع عقد “جحفلي” نظراً لعدم الحاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة في وجود الثنائي الأجنبي ألبرتو بوتيا وميلوش ديجينيك والمدافع السعودي علي آل بليهي.





وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن محمد جحفلي يملك عرضين للرحيل عن الهلال، أحدهما من الاتفاق والآخر من الفتح.

وخاض جحفلي مع الهلال خلال الموسم المنصرم 19 مباراة في كافة المسابقات (9 مباريات في الدوري السعودي) وسجل هدفاً.



