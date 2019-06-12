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حريق في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:16 م
حريق في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج
حريق في منصة إيرانية
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وكالات
 
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حدث انفجار في منصة لاستخراج النفط في مياه الخليج.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "أدى تسرب غازي بمنصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الايراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي إلى اندلاع حريق طفيف اليوم الاربعاء".

 

وأوضحت الوكالة أن "الحريق اندلع قبل ساعات في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقايق الأولى من الحادث".

 

وتابع مصدر للوكالة الإيرانية أن حوالي 14 شخصا يعملون في المنصة، وتم إجلاؤهم عبر مروحية إلى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الأطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة.

 

ولم تشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات.

 

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