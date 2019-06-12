تقارير.. السلهام يقترب من رئاسة نادي النصر

شهدت فترة فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الأندية السعودية، عدم تقدم أي ملف لشغل منصب رئيس نادي النصر رغم أن جماهير العالمي كانت تأمل في ترشح سعود آل سويلم.





وتراجع السويلم عن فكرة الترشح لرئاسة نادي النصر مكتفياً بما قدمه للأصفر خلال الموسم المنصرم حيثُ دعم النادي بصفقات قوية ومدرب على مستوى عالٍ وحصد لقب الدوري السعودي.





وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن عامر السلهام بات ضمن قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة نادي النصر السعودي خلفاً لـسعود آل سويلم.





الجدير بالذكر أن السلهام قد تولى منصب نائب رئيس النصر في عهد الأمير فيصل بن تركي “كحيلان”.



