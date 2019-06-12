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جو بايدن يقدم "وعدا جريئا" لو أصبح رئيسا لأمريكا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:13 م
جو بايدن يقدم وعدا جريئا لو أصبح رئيسا لأمريكا
بايدن
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وكالات
 
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بعد إعلان دخوله سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، كشف جو بايدن وعدا وصف بـ"الجريء" سيحققه في حال نجح في انتزاع مقعد الرئاسة من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

 

ووفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، فإن نائب الرئيس السابق قدم "وعدا جريئا"، الثلاثاء، في حال فاز بالاتنخابات الرئاسية المقبلة.

 

وخلال حملة انتخابية أقامها في مدينة أوتوموا التابعة لولاية آيوا، حاول بايدن التعبير عن الصعوبة التي تواجهها العائلة في حال فقدت أحد أفرادها بسبب داء السرطان، قائلا "أنا أعرف كيف تشعرون"، وذلك في إشارة إلى فقدان ابنه بو بايدن، الذي توفي في عام 2015 بسبب سرطان الدماغ.

 

وتابع "لهذا السبب، عملت بجد في حياتي المهنية للتأكد من أنني في حال انتخبت رئيسا، سترون أهم شيء يتغير في أمريكا، سنقضي على السرطان".

 

وقالت "فوكس نيوز" إن خطاب بايدن لاقى ترحيبا واسعا وقوبل بتصفيقات حارة من طرف الحاضرين.

 

في عام 2016، خلال إدارة أوباما، ترأس بايدن برنامجا يهدف إلى إيجاد علاج لمرض السرطان، كما أطلق مبادرة في السياق نفسه بعد ترك منصبه كنائب للرئيس.

 

وفي أبريل الماضي، أعلن بايدن دخوله رسميا سباق الانتخابات الرئاسية، قائلا "نخوض معركة في سبيل روح هذه الأمة"، داعيا الناخبين لمنع الرئيس الجمهوري ترامب من الفوز بولاية ثانية.

 

وسيصبح بايدن السياسي الأكثر خبرة في السباق الأمريكي، كما أنه سيكون ثاني أكبر مرشح سنا بعد بيرني ساندرز البالغ من العمر 77 عاما.

 

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