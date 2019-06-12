بعد موسم استثنائى.. السويلم يبتعد عن النصر نهائياً

أكد عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، على ابتعاد سعود السويلم الرئيس السابق عن النادي بشكل نهائي بعد موسم استثنائي قدمه.





وقال بن زنان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أبو فهد مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكرا وإنجازا عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البداية ولكنك كنت جبلاً لم يهتز رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولا تهتم لنفسك”.





وتابع حديثه: “اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط وجهزت بيئة النصر إدارياً وفنياً ومالياً ووضعت النصر في الطريق الصحيح وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة نعم هناك ألم لرحيلك ولكن من يعرفك يعلم تماماً أنك رجل ضحيت بإنجازك لأجل النصر”.





وأكمل: “جماهير النصر أعلم ما تشعرون به ولكن للنصر رجال وسيظل أبو فهد داعماً كبيراً للنصر ورجاله بالمال والفكر نصركم بحاجة ماسة لتكاتفكم الآن أكثر مما سبق وشكر الشامخ أول الواجبات فالوفاء لايتجزأ والمبادئ لا تقتصر كل من خدم النصر يستحق الشكر فكيف برجل وضع النصر في المقدمة”.





وأضاف: “جماهير النصر، مهما قلت فلن أصف شعوري هذه اللحظات ولكن تعلمنا من رموز النصر أن تكاتفنا يجلب الفرح وتفرقنا يعيد النصر للضعف، سننتظر رجال النصر ووقفتهم وأنا أثق أنهم سيكونون بالموعد فالنصر لديه من الاستثمارات والرعايات مايجعله من أغنى الأندية مع وقفة رجاله لا تقلقوا”.





واختتم سلسلة تغريداته عن السويلم، قائلاً: “أخيراً، لا يمكن أن نقول عن رحيل الشامخ إلا قدر الله وماشاء فعل، الشامخ أتى للنصر وهو شامخ فعلاً ورحل عن النصر وهو شامخ مع ناديه، ظروفه الخاصه التي منعته لن تمنعه من دعم النصر والوقوف معه وسيبقى الشامخ اسم على مسمى وسيبقى النصر الشمس التي لاتغيب”.



