وزيرة الصحة تشهد توقيع عدد من البروتوكولات لتشغيل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل الجديد .. (صور)

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شهدت وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والسكان وكليات طب جامعات قناة السويس، وبورسعيد، والأزهر فرع دمياط، بشأن تشغيل مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول مدته عام ويجوز تجديده باتفاق الطرفين، حيث يتضمن التعاون المباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك والمشاركة في تشغيل مستشفيات ووحدات محافظة بورسعيد، على أن تقوم الوزارة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأضاف أن البروتوكول ينص على التزام كليات الطب الموقعة عليه بتوفير احتياجات المستشفيات والوحدات من أعضاء هيئة التدريس (أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد) طبقًا للاحتياجات في كافة التخصصات، إضافةً إلى تنظيم زيارات أسبوعية يقوم بها أعضاء هيئة التدريس لدعم الخدمة الطبية في التخصصات المختلفة بما ينعكس على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.



وتابع أن البروتوكول اشتمل أيضًا على أن تقوم كليات الطب بعمل دورات تدريبية للأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفى، وكذلك إعطاء الأولوية لهم لتسجيل الدراسات العليا في هذه الكليات، على أن يكون هناك تعاون مشتركة بين الطرفين الموقعين للاشراف على تقديم الخدمات الطبية وكافة الجوانب الفنية لتشغيل المستشفيات والوحدات وفقًا للوائح والقوانين.



وقال إن الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قام بالتوقيع نيابةً عن وزيرة الصحة والسكان، كما قام الدكتور عصام طومان وكيل كلية الطب جامعة الأزهر بنين فرع دمياط، بالتوقيع نيابةً عن الدكتور محمود ميدان عميد الكلية، كما قام بالتوقيع من جامعة قناة السويس الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بالجامعة، وقام بالتوقيع من جامعة بورسعيد الدكتور خالد صبري عميد كلية الطب بالجامعة.



جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية للمحافظة والتي تستمر ليومين ضمن سلسلة من الزيارات المكثفة التي تقوم بها الوزيرة لتفقد عددٍ من المنشآت الطبية وعقد مجموعة من الاجتماعات المتعلقة بإطلاق المنظومة.