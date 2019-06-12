عاجل..الخارجية الأردنية: ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:09 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن الخارجية الأردنية قولها، أننا ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.
Advertisements
- الحكومة توافق على قانون المنشآت السياحية
- عاجل.. "الخارجية": مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الانزلاق الأرضي بإثيوبيا
- عاجل.. الكويت: نجدد التأكيد على وقوفنا مع السعودية ودعمها لأي إجراء تتخذه لحفظ أمنها
- الخارجية الأمريكية: إيران تسلح مليشيات في لبنان لحروب بالوكالة
- وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة الأمريكية تلعب لعبة خطيرة بزيادة وجودها العسكري بالمنطقة
- عاجل.. رئيس الوزراء العراقي: نبحث عن بدائل لتصدير النفط حال إغلاق مضيق هرمز
- البرلمان الإيراني: لن نخوض حربًا مباشرة أو عبر وكلاء مع الولايات الم
- عاجل.. الخارجية الإيرانية لا توجد مفاوضات مع واشنطن حاليًا
- عاجل.. نائب وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للحوار مع باقي دول المنطقة
- الجيش الجزائري: رفضنا المرحلة الانتقالية حفاظًا على استمرار الدولة