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عاجل..الخارجية الأردنية: ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:09 م
عاجل..الخارجية الأردنية: ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن الخارجية الأردنية قولها، أننا ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.
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