براءة محمد صلاح من الدلع والتأخر على معسكر المنتخب

تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر للانتقاد من الجماهير والإعلام بسبب تأخر انضمامه لمعسكر الفراعنة رغم براءته وذلك لأن الجهاز الإداري وقع في خطأ فادح عن الكشف عن موعد وانتظامه في المعسكر قبل أمم إفريقيا 2019.

وخرج إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على الهواء يومي السبت والأحد الماضيين ليعلن أنه لا يعرف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب بينما كان اللاعب يقضي إجازة في الغردقة وهو ما عرضه لانتقادات بدعوى عدم الاهتمام بالاستعداد لأمم إفريقيا 2019 وأنه الحاكم بأمره في المنتخب.

وتبين أن محمد صلاح كان قد اتفق مع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سينضم للمعسكر يوم الأربعاء بتاريخ 12 يونيو ويبدو أن الجهاز الإداري لم يكن يعلم أو أراد إخفاء موعد وصول صلاح للمعسكر وهو ما تسبب في حرج شديد لنجم ليفربول الإنجليزي.

الغريب أنه كان يمكن لمدير منتخب مصر القول إنه سيخفي موعد انضمام محمد صلاح للمعسكر تجنبًا لمضايقته أو أن الموعد النهائي في يد أجيري حتى يستمتع اللاعب بإجازته ولا يتعرض لهذا الهجوم.