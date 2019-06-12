ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

براءة محمد صلاح من الدلع والتأخر على معسكر المنتخب

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:05 م
براءة محمد صلاح من الدلع والتأخر على معسكر المنتخب
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر للانتقاد من الجماهير والإعلام بسبب تأخر انضمامه لمعسكر الفراعنة رغم براءته وذلك لأن الجهاز الإداري وقع في خطأ فادح عن الكشف عن موعد وانتظامه في المعسكر قبل أمم إفريقيا 2019.

 

 

وخرج إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على الهواء يومي السبت والأحد الماضيين ليعلن أنه لا يعرف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب بينما كان اللاعب يقضي إجازة في الغردقة وهو ما عرضه لانتقادات بدعوى عدم الاهتمام بالاستعداد لأمم إفريقيا 2019 وأنه الحاكم بأمره في المنتخب.

 

 

وتبين أن محمد صلاح كان قد اتفق مع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سينضم للمعسكر يوم الأربعاء بتاريخ 12 يونيو ويبدو أن الجهاز الإداري لم يكن يعلم أو أراد إخفاء موعد وصول صلاح للمعسكر وهو ما تسبب في حرج شديد لنجم ليفربول الإنجليزي.

 

 

الغريب أنه كان يمكن لمدير منتخب مصر القول إنه سيخفي موعد انضمام محمد صلاح للمعسكر تجنبًا لمضايقته أو أن الموعد النهائي في يد أجيري حتى يستمتع اللاعب بإجازته ولا يتعرض لهذا الهجوم.

 

 

 

 

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر معسكر منتخب مصر مصر محمد صلاح اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي