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رجاء الله السلمي: سيتم إعادة فتح باب الترشُّح لرئاسة النصر الأحد المقبل

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:05 م
رجاء الله السلمي: سيتم إعادة فتح باب الترشُّح لرئاسة النصر الأحد المقبل
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلن رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، أنه سيتم يوم الأحد المقبل إعادة فتح باب الترشُّح مجددًا لنادي النصر؛ وذلك لعدم تقدُّم أي مرشح لرئاسة وعضوية النادي.

وأكد السلمي في لقاء مع قناة "العربية" أنه وفقًا للمادة الـ77 في اللائحة التي تنص على إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، وبالمدة الزمنية نفسها، في حال عدم تقدُّم مرشح لرئاسة النادي، فسيتم فتح الباب لاستقبال ملفات الترشح لرئاسة النصر يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.

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