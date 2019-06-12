فيرتشوبورت: نمو سوق الأمن السيبراني في السعودية 20 مليار ريـال بحلول 2023

كشف تقرير بعنوان "توقعات سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى العام 2023م" الصادر حديثًا، عن نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية إلى 5.5 مليار دولار بحلول عام 2023. وسيشهد هذا العام الجاري (2019) ارتفاع قيمة سوق الأمن السيبراني إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11 مليار و25 مليون ريال)، مع زيادة الاستثمارات في القطاع.





وأشار التقرير إلى أن الشركات العاملة في المملكة تتبنى أفضل حلول الأمن السيبراني في فئتها، وأن المملكة تشهد وعياً متزايداً بالتهديدات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات الاستشارية بين خبراء الأمن السيبراني.





التحولات الرقمية





وأكد الرئيس التنفيذي لـ "فيرتشوبورت" المهندس سامر عمر والذي يتمتع بخبرة في قطاع الأمن السيبراني تتجاوز العقدين (24 عامًا)، أن المملكة خطت خطوات مهمة نحو تأسيس البنية التحتية والأسس اللازمة لمكافحة الهجمات السيبرانية التي تفاقمت على مدى السنوات القليلة الماضية، ويتوقع ارتفاعها خلال السنوات القريبة المقبلة.





وحدد المهندس سامرعمر، دافعين رئيسيين لإستمرار الهجمات السيبرانية على السعودية، ويتبلور العامل الأول بزيادة التحولات الرقمية التي تشهدها البلاد على مستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها. فيما العامل الثاني الذي ركز عليه كثيرًا يتعلق بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تلعب فيها الرياض دوراً محورياً؛ ما يجعلها عرضةً للكثير من الهجمات السيبرانية في أي وقت.





وأضاف قائلًا: "من المتوقع أن يساهم قطاع الخدمات المهنية في سوق الأمن السيبراني بالحصة الأكبر، بحيث يصل إلى 1.4 مليار دولار بحلول عام 2023 بمعدل سنوي مركب وقدره 15%. وعلاوة على ذلك، هناك تكهنات بأن قطاع الشركات الكبرى سينمو إلى 3.4 مليار دولار بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب وقدره 14 ?، بينما من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل نمو سنوي مركب أعلى وقدره 16.8% أي ما يعادل 2 مليار دولار بحلول عام 2023؛ مع تزايد اعتمادها على حلول الدفاع المتطوّر في مواجهة التهديدات".



