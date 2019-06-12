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فرقة "هارمونى" تلهب حماس جمهورها بحفلها في "الساقية" (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:55 م
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سعد نبيل
 
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استقبلت خشبة  مسرح "النهر" بساقية عبد المنعم الصاوى، حفل فرقة "هارمونى"، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وبقيادة الفنان شريف رفعت، قدمت فرقة "هارمونى"، خلال الحفل باقة متنوعة من الأغانى منها "هو وهى ويا حلو صبح وشنطة سفر ومدرسة الحب وبعيد عنك ولعبة الأيام".

الجدير بالذكر أن الفرقة قد تأسست فى فبراير عام 2018، وأكثر ما يميزهم أنهم جميعًا يعملون بروح مليئة بالتعاون والتفاؤل.

 

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