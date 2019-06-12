الفلبين تنتقد غرق قارب اصطدم بسفينة صينية في بحر الصين الجنوبي

قال وزير الدفاع الفلبينى، دلفين لورنزانا، إن سفينة صيد فلبينية راسية غرقت فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه بعد أن اصطدمت به سفينة صينية يشتبه فى أنها تخلت عن الطاقم الفلبينى الـ 22.