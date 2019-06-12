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يوفيتش يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التوقيع

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:44 م
يوفيتش يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التوقيع
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أعرب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالانتقال لصفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.


وقال يوفيتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم ونقله برنامج الشرينتيجو: أنا أسعد شخص في العالم وسوف أمنح ريال مدريد كل شيء.


وتابع الصربي: أنا اتخذت أفضل قرار بالنسبة لي وسوف أفعل كل جهدي لمساعدة ريال مدريد لحصد الألقاب.


وكان ريال مدريد ضم يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت مقابل 65 مليون يورو بالحوافز بعقد لمدة 6 مواسم لينافس كريم بنزيما على المهاجم الأساسي في الملكي في السنوات المقبلة.


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