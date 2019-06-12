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نبيل القروي يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:00 م
نبيل القروي يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية
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محمد وليد الجموسي
 
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تصدر نبيل القروي نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 23.8 بالمائة و يليه لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بنسبة 23.2 وفق سبر الاراء الذي اعدته مؤسسة "سيغما كونساي" و تم نشره اليوم في صحيفة المغرب.
و تحصلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي  على المرتبة الثالثة بـ10،8 بالمائة و يليها رئيس الحكومة ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد في المرتبة الرابعة بـ7.4 بالمائة و يليه محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة بـ6.6 بالمائة يليه مؤسس حزب الحراك ورئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في المرتبة السادسة بـ6.3 بالمائة.
 
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