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"Study" تطبيق جديد من فيس بوك يجمع بيانات المستخدمين مقابل أجر مالي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:58 م
Study تطبيق جديد من فيس بوك يجمع بيانات المستخدمين مقابل أجر مالي
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أطلقت شبكة فيس بوك تطبيقها الجديد "ستدي Study" المخصص للأغراض البحثية، الذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخلها، والوقت الذي يقضونه فيها، مقابل أجر مالي.

ويأتي الإعلان بعد تقرير اتهم الشركة بالدفع للشباب لقاء حصولها على بياناتهم الخاصة. الآن يأتي التطبيق ليؤدي الغرض ذاته، لكن مع مزيد من الشفافية وتعويض جميع المشاركين والحفاظ على معلومات المستخدمين آمنةً ومنيعةً، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت فيس بوك أنها ستُشغل إعلانات لتشجيع الناس على الاشتراك في التطبيق، الموجود على غوغل بلاي.
وقالت الشركة إن التطبيق مخصص فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، الذين سيحصلون على تعويض مادي لقاء استخدام التطبيق، كما يمكنهم إلغاء المشاركة، وإزالة التطبيق في أي وقت.

وأوضحت فيس بوك أن المعلومات التي يراقبها تطبيق "ستدي" تشمل التطبيقات المثبتة على الهاتف، والمزايا المستخدمة فيها، والوقت الذي يقضيه المستخدم في تلك التطبيقات، وبلد المشارك، ونوع جهازه وشبكته.

وأكدت الشركة أن التطبيق لا يجمع المعرفات الشخصية ID، أو كلمات المرور، أو أي محتوى خاص بالمشارك في البرنامج، مثل الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل. وأكدت أنها لا تبيع معلومات المستخدمين لجهات ثالثة، أو تستخدمها لاستهدافهم بالإعلانات.

يُشار إلى أن التطبيق سيُتاح أولاً الأمر في الولايات المتحدة، والهند، على أن يُتاح في دول أخرى لاحقاً.
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المزيد عن: معلومات المستخدمين فيسبوك فيس بوك بيانات المستخدمين الهواتف الذكية Study
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