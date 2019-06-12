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جيبوتي تدين بشدة الهجوم الحوثى الإرهابي بمطار أبها

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:59 م
جيبوتي تدين بشدة الهجوم الحوثى الإرهابي بمطار أبها
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أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيداً خطيراً، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.
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