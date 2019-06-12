القبض على 94 شخصا على الأقل فى احتجاجات بموسكو
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:58 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
ذكرت جماعة المراقبة أو.في.دي-إنفو أن الشرطة
الروسية ألقت القبض على ما لا يقل عن 94 شخصا اليوم الأربعاء، خلال احتجاج في موسكو
للمطالبة بمعاقبة ضباط شرطة متورطين في ما تردد عن تلفيق تهمة لصحفي.
وأسقطت الشرطة بشكل مفاجئ أمس تهم الإتجار
في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره الذين
يقولون إن التهم بسبب تغطيته الصحفية.
لكن أنصاره قرروا مواصلة الاحتجاج اليوم
الأربعاء على الرغم من تحذير السلطات لهم من أن احتجاجهم سيكون غير قانوني.
Advertisements
المزيد عن: موسكو الشرطة الروسية احتجاجات بموسكو 94 شخص
- تركيا تعتقل 38 شخصًا لمشاركتهم في احتجاجات ما بعد الاستفتاء
- المغرب: اعتقال 19 متظاهراً في احتجاجات في منطقة الريف
- روسيا: احتجاج للمعارضة ودعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية
- القبض على العشرات من أنصار المعارض الرئيسي لبوتين
- السلطات الروسية تعتقل عشرات المعارضين خلال تظاهرات ضد بوتين
- ارتفاع عدد الموقوفين إلى 287 شخصا باحتجاجات باريس
- اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في باريس
- سفارة أمريكا في إندونيسيا تصدر تحذيرا أمنيا قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة
- محامي يقدم شكوى من عنف الشرطة ضد صحفي روسي