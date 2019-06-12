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حريق هائل بمنطقة صناعية في جدة السعودية (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:52 م
حريق هائل بمنطقة صناعية في جدة السعودية (صور)
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الفجر السعودى
 
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شب حريق هائل، اليوم الأربعاء، بمنطقة صناعية للسيارات التالفة تقع في مدينة جدة السعودية، فيما هرعت فرق الإطفاء للمنطقة للتعامل مع الحادثة.

وقال الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم: "أخمد مدني #جدة حريقًا اندلع في مجموعة سيارات تالفة، في تشاليح بحي بريمان دون أي إصابات".

وبحسب مصادر سعودية، باشرت 15 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة بالإضافة إلى المعدات المساندة الحريق وتطويق النيران.

وقال العقيد محمد بن عثمان القرني نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث، على الرغم من هبوب الرياح بسرعة عالية، نافيًا وقوع أي إصابات حتى اللحظة.

حريق هائل بمنطقة صناعية في جدة السعودية (صور)
حريق هائل بمنطقة صناعية في جدة السعودية (صور)
حريق هائل بمنطقة صناعية في جدة السعودية (صور)
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