اليورو يرتفع مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-6-2019 لليوم الثالث على التوالى

سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2019، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى المصري نحو 18.92 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى

18.85 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك مصر

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء

19.14 جنيه للبيع

















سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.87 جنيه للشراء





19.02 جنيه للبيع









سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.93 جنيه للشراء





19.06 جنيه للبيع









سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.80 جنيه للشراء





19 جنيها للبيع



















