"شكاوى من الترجمة".. أبرز مشاهد امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة

شهد ماراثون امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، في يومه الثاث في مادة اللغة الإنجليزية، العديد من المشاهد، من بينها استياء عدد من الطلاب من سؤال الترجمة لصعوبته، بالاضافة إلى تداول أجزاء الامتحان وضبط سبع حالات غش، وانتشار حالات إغماء.





وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجاري، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".





كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.





وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة، مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.





الدفع بـ 1200 سيارة إسعاف مجهزة

من جانبها واصلت وزارة الصحة، تطبيق خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، بالتزامن مع امتحان اللغة الأجنبية الأولى. وتتضمن الخطة الدفع بـ 1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات، كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتًا إلى التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف.





وشددت وزيرة الصحة والسكان، على توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافة إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مشددةً على تواجد المشرف الطبي في العيادة المدرسية حتى خروج آخر طالب من لجان الامتحانات، ومؤكدًا توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.





تداول أجزاء الامتحان

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صورا وأجزاء من امتحان اللغة الانجليزية، لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحانات بـ 20 دقيقة.وأكدت مصادر مسئولة، أن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة يتابع ما تم تداولة للوصول إلى اللجنة والطالب المسئول عن خروج الأسئلة التأكد من صحتها.





ضبط 7 حالات غش

كما حررت لجنة المراقبة بمدرسة لجنة البدارى الإعدادية بمحافظة أسيوط،، 7 محاضر غش خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم الأربعاء، إذ قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط،في تصريحات صحفية ، إن الحالات التي تم ضبطها جميعهم كانوا يستخدمون التليفون المحمول وسماعة البلوتوث داخل اللجنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





استخدام العصا الإلكترونية

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات صارمة لضبط الامتحانات قبل أداء الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى. وقامت لجان الامتحان ومسئولى الأمن بإحدى لجان الامتحانات بمدرسة السيدة زينب بتفتيش الطالبات باستخدام العصا الإلكترونية إضافة إلى تفتيش أذانهن بحثا على أى وسيلة إلكترونية أو سماعات بلوتوث قد يستخدمها البعض فى الغش.





حالات إغماء

أصيبت إحدى الطالبات، بحالة إغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، أثناء أداء امتحان اللغة الإنحليزية، بلجنة مدرسة الشهداء بنات قوص، جنوب محافظة قنا، ونقلت إلى المستشفى المركزي، وأصيبت طالبتين بالإغماء، بإحدة اللجان بمحافظة بني سويف.





كما أصيبت الطالبة "نجوى ال أ" بلجنة مدرسة الإعدادية بنين باللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمغص كلوي اثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلي استقبال مستشفي أجا العام وتم عمل اللازم لها وتم عودتها إلي اللجنة.





غياب 1416 طالب

كما رصدت غرفة عمليات متابعة أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، غياب 1416 طالبا وطالبة عن أداء أمتحان مادة اللغة الإنجليزية في ثالث أيام إمتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت جملة المتقدمين 20 ألف 981 طالب وطالبة حضر منهم لأداء الإمتحان 19 ألف 565 طالب وطالبة ولم تسجل الغرفة أى شكاوى حتى الأن.





شكاوى من الترجمة

واشتكى عدد من الطلبة من سؤال الترجمة لصعوبته وبعض نقاط في سؤال القطعة، بينما رأى آخرون أن الاختبار متوسط ولم يواجهوا مشاكل إلا في سؤال الترجمة لوجود بعض الكلمات الصعبة وباقي الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط، فيما أكد البعض أن مستوى الامتحان بالنسبة للسنة الماضية أقل صعوبة بنسبة كبيرة.











