عاجل.. مصرع 13 وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد

Advertisements

أدى حادث تصادم سيارتي "ميكروباص" بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان، إلى وفاة 13 وإصابة آخرين إثر اصطدام السيارتين، وتوقف طريق الأوتوستراد لنقل الجرحى.



وقال شهود عيان، إن الوفيات وصلوا لـ13 حالة متواجدون حاليا في مشرحة مستشفى حلوان العام، والمصابين تم توزيعهم ما بين مستشفيات الإنتاج الحربي والبنك الأهلي والمبره.



وسنوافيكم بالتفاصيل.

