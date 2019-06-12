ابتعاد آل سويلم عن رئاسة النصر يهدد صفقة كمارا

كشفت تقارير صحفية أنه كان من المقرر أن يُعلن نادي النصر، مساء أمس الثلاثاء، عن ضم هارون كمارا لاعب القادسية، لكن موقف رئيسه السابق سعود آل سويلم أوقف كل شيء.









وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن انسحاب آل سويلم من الصورة أجل حسم الصفقة والإعلان عنها رسميًا لموعد آخر، بل والأسوأ أنه يُهدد بإلغائها تمامًا.









وقد نجح النصر في حسم صفقة كمارا خلال الأيام القليلة الماضية بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، وقد كلفته الصفقة ما يقرب من 20 مليون ريال سعودي.









وكان آل سويلم قد أعلن أمس رفضه للترشح لرئاسة نادي النصر؛ موضحًا أنه سينسحب من المجال الرياضي مكتفيًا بما حققه مع العالمي من إنجازات، رغم إجماع الجمهور النصراوي عليه وعمل الجميع على إنجاحه بالتزكية، خاصة مع عدم ترشح أي منافس.



