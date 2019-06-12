ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ابتعاد آل سويلم عن رئاسة النصر يهدد صفقة كمارا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:42 م
ابتعاد آل سويلم عن رئاسة النصر يهدد صفقة كمارا
Advertisements
طباعة
كتبت: أميرة فطيم
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أنه كان من المقرر أن يُعلن نادي النصر، مساء أمس الثلاثاء، عن ضم هارون كمارا لاعب القادسية، لكن موقف رئيسه السابق سعود آل سويلم أوقف كل شيء.


وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن انسحاب آل سويلم من الصورة أجل حسم الصفقة والإعلان عنها رسميًا لموعد آخر، بل والأسوأ أنه يُهدد بإلغائها تمامًا.


وقد نجح النصر في حسم صفقة كمارا خلال الأيام القليلة الماضية بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، وقد كلفته الصفقة ما يقرب من 20 مليون ريال سعودي.


وكان آل سويلم قد أعلن أمس رفضه للترشح لرئاسة نادي النصر؛ موضحًا أنه سينسحب من المجال الرياضي مكتفيًا بما حققه مع العالمي من إنجازات، رغم إجماع الجمهور النصراوي عليه وعمل الجميع على إنجاحه بالتزكية، خاصة مع عدم ترشح أي منافس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي