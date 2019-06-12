القبض على شخص ابتز مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الخرج
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:43 م
أية حمروشي
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بعد التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وشرطة المحافظة عن القبض على شخص قام بابتزاز مواطنة.
وأعلن الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفرع منطقة الرياض، أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز تلقت بلاغًا من مواطنة تعرضت للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل حيث قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل.
وتم إستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت مشكورة ضبط المتهم.
وبين السبر أن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.
وبين السبر أن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.
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