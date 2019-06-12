خالد جلال يتمسك بمعسكر أوروبي للزمالك

طلب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خوض معسكر أوروبي للفريق خلال الفترة القادمة في ظل توقف بطولة الدوري المصري.

ووضع جلال برنامج الإعداد للفريق على أكثر من مرحلة على أن يخوض الفريق معسكر خارجي لاستغلال فترة التوقف لتكون بمثابة إعداد للفريق في ظل توقف النشاط المحلي.

وتتوقف بطولة الدوري حتى يوم 23 من الشهر المقبل بسبب ارتباط المنتخب الوطني بخوض منافسات أمم افريقيا 2019.

وكان خالد جلال قد تولى المسئولية الفنية للزمالك خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق والذي رحل بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله.

وتستأنف بطولة الدوري الشهر المقبل بخوض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي أيام 23 و26 و30 في ختام مشوار الفريق ببطولة الدوري.