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الهلال يستغنى عن خدمات مدافعه

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:39 م
الهلال يستغنى عن خدمات مدافعه
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كتبت: أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية إلى قرار إدارة نادي الهلال السعودي بعدم تجديد التعاقد مع المدافع محمد جحفلي، وأن النية تتجه لبيعه بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.


وكشفت صحيفة ”الشرق الاوسط“، أن اللاعب دخل الفترة الحرة من عقده التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ، بيد أن إدارة النادي لم تفاتحه في تجديد التعاقد.


وأضافت الصحيفة أن جحفلي يمتلك عرضين من الاتفاق والفتح للانتقال لأحدهما في الفترة المقبلة.


والجدير بالذكر أن الهلال يمتلك 3 لاعبين آخرين في الدفاع هم علي البليهي والإسباني بوتيا والأسترالي ديجينيك.

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