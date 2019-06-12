مستشفى عسير: خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي بمطار أبها

أكد مدير مستشفى عسير خروج جميع الحالات التي وصلت إلى المستشفى إثر الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.





كانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.



