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تكثيف الحراسة على محمد صلاح بعد انضمامه للمنتخب

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:36 م
تكثيف الحراسة على محمد صلاح بعد انضمامه للمنتخب
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محمد الصو
 
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تكثيف الحراسة على فندق المنتخب الوطني، ببرج العرب بالإسكندرية.


ويأتي قرار الجبلاية، عقب وصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، للانضمام إلى المعسكر صباح اليوم، عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قبل الاستعداد للأمم الإفريقية.


ومن المقرر أن يشارك صلاح في التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة تنزانيا، مساء غدٍ الخميس على ملعب برج العرب، والتي سيغيب عن خوضها اللاعب بشكل كبير، لعدم خوضه اي تدريبات مع الفراعنة.


ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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