التحالف: الإرهاب الحوثي يستهدف مطار أبها





قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، إن هجوماً إرهابياً حوثياً استهدف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، أسفر عن جرح 26 مدنياً.





وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المالكي، إن "مقذوفاً حوثياً" سقط فجر اليوم الأربعاء على "صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة"، ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء يمنية، وهندية، وسعودية وطفلين سعوديين، ونقل 8 منهم إلى المستشفى للعلاج.





وبيّن تركي المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد "نوع المقذوف" الذي استخدم في الهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها عنه "باستخدام صاروخ كروز، على حد زعمها، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأهداف المدنية والمدنيين".





وتابع المتحدث باسم التحالف العربي أن ما حدث في المطار "قد يرقى إلى جريمة حرب" كما يثبت "حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني في دعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216، والقرار 2231".



