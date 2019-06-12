الزمالك يفوض خالد جلال في صفقات الموسم

يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة هامة اليوم الأربعاء مع خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفريق لمناقشة متطلباته للمرحلة المقبلة ووضع خطة الإعداد.

ويضع مسئولو الزمالك في جلسة اليوم اللمسات النهائية على قائمة العائدين للفريق من الإعارة بالإضافة إلى مناقشة الصفقات الجديدة والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم داخل الفريق.

ويعتمد خالد جلال في جلسة اليوم برنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة في ظل توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأية مباراة رسمية حتى يوم 23 من الشهر المقبل.

وتستأنف بطولة الدوري الشهر المقبل بخوض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي أيام 23 و26 و30 في ختام مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وتعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لمثله في آخر مواجهات الأبيض على صعيد بطولة الدوري قبل توقف المسابقة.

ويحتاج الزمالك للفوز في كل اللقاءات المقبلة ببطولة الدوري من أجل حصد المسابقة وأي نتيجة بخلاف ذلك ستعصف بآمال الفريق