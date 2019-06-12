خبيرة ..عمليات جني الأرباح أثرت في أداء البورصة اليوم





قالت نجلاء فراج خبيرة أسواق المال، أنه بالرغم من أن المؤشر الرئيسي تمكن من التخطي الـ14200 نقطة في جلسة أمس ، مع وجود أسعار جيدة جدا ولم يكن ذلك تأثير البنك التجاري فحسب ولكن التأثير كان بعدد كبيرمن أسهم في أكثر من قطاع إلا أن المؤشر الرئيسي قد تراجع اليوم بشكل ضعيف وبنسبة 0.40% وبالرغم من ذلك فمازال المؤشر فوق نقطة 14100 .





وأوضحت فراج من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن عمليات جني الأرباح أثرت بشكل كبيرجداً علي تراجع مؤشرات البورصة اليوم وذكرت بأن هذا أمر طبيعي جداً ،





وتوقعت فراج ، بمواصلة المؤشر الرئيسي أدائه الأيجابي مع جني أرباح طبيعية للسوق ولكن اذا إستمر فوق نقطة 14100 ، اما في حالة عدم الثبات فوق 14100نقطة وكسر نقطة الـ 14000 فتوقعت الوصول الي 13700 نقطة .





وذكرت خبير أسواق المال ، أن هناك بعض الأخبار الإيجابية في السوق المعلن عنها وأولها هو بدأ يكون حل قوي لمشكلة جلوبال تليكوم وموافقة الشركة انها تدفع قيمة الضرائب .وهذا سيؤثر بشكل جيد جدا علي أداء السوق.





من جانبه ، دفعت مبيعات العرب والأجانب مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بإستثناء مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاء ذلك رغبة في جني أرباح علي معظم أسهم المؤشر وبالتزامن مع ضغط بيعي علي قطاع العقارات .





وخسر رأس المال السوقى 2.7 مليون جنيه ليصل في تلك اللحظات عند مستوى 759.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14,142.53 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بشكل طفيف و بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 605.9 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1,545.79 نقطة



