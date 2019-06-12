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خيانة في برشلونة تطيح بـ"دي ليخت"

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:04 م
خيانة في برشلونة تطيح بـدي ليخت
دي ليخت
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الفجر الرياضي
 
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غدر الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي بفريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

 

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رايولا تواجد في باريس لمدة يومين لإنهاء صفقة ماتياس دي ليخت لباريس سان جيرمان الفرنسي وليس برشلونة.

 

 

وعرعض باريس سان جيرمان على أياكس 75 مليون يورو بالإضافة إلى شيك فارغ للاعب البالغ عمره 19 عامًا وذلك من أجل رفض عرض برشلونة.

 

 

وأوضحت الصحيفة أن كلمة السر في تطور المفاوضات بين رايولا وسان جيرمان هي عودة ليوناردو للعمل مع النادي الباريسي.

 

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