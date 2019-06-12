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أيام تامر عاشور على المسرح المكشوف بالأوبرا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:21 م
أيام تامر عاشور على المسرح المكشوف بالأوبرا
تامر عاشور
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محمود حنفي
 
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ضمن فعاليات المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف والذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر يحيى النجم الشاب تامر عاشور، وفرقته حفلا في الثامنة مساء الجمعة 14 يونيو.


يتضمن الرنامج مختارات من اعماله القديمة والحديثة منها بيت كبير ، قالولي نسيك ، عشت معاك حكايات , كلموها عني، كرهيني فيكي , انت اخترت، اجمل حلم ، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك ، قولوله سماح ، ده حكاية ، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، مرة وخلصانة الحكاية.


من جانبه ابدى تامر عاشور سعادته للمشاركة فى انشطة وفعاليات دار الاوبرا المصرية مؤكدا الفخر بتقديم حفل فى اهم صرح ثقافى بمصر والشرق الاوسط معتبراً لقاءه بجمهوره على المسرح المكشوف حدثاً مضيئاً فى مشواره الفنى .
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