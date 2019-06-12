موسكو تصف العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا بأنها أداة للضغط على "الأسد"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، ردًا على مجموعة جديدة من عقوبات واشنطن على سوريا، بأن الولايات المتحدة تواصل ممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتقويض جهوده لتطبيع الوضع في البلاد.





وقال "ريابكوف" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "العقوبات هي إحدى الأدوات الأمريكية لممارسة الضغط على دمشق من أجل أن يصعب على بشار الأسد وحكومته مواصلة هذا العمل لتطبيع الوضع في سوريا".





وأضاف، أن الإدارة الأمريكية غير راضية على ما يبدو عن الجهود الناجحة للحكومة الشرعية في دمشق لاستقرار الوضع في البلاد والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.



