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"السيسي": مصر قطعت شوطًا كبيرا في مجال مكافحة الفساد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:21 م
السيسي: مصر قطعت شوطًا كبيرا في مجال مكافحة الفساد
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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رقية جمال
 
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بكل أنماطه باعتباره أحد أهم معوقات تحقيق التنمية المنشودة، إلى جانب العديد من الجهود التي بذلك لمكافحة الفساد، كما انضمت للاتفاقيات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة.

وشدد، على أن الجهود المصرية لم تنعزل عن الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

هذا وتستضيف مدينة السلام «شرم الشيخ»، المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي بدأت فعالياته اليوم الأربعاء 12 يونيو، ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، ويشارك في تنظيمه عدد من الوزارات والجهات والهيئات الرقابية. 

ويشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشرع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية، و200 مسئول رفيع المستوى.

ويأتي المنتدى بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.
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