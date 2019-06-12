بعد الساعات الأولى لإطلاق الإعلان الرسمي.. الجمهور يختار أسبابه لمشاهدة الفيل الأزرق 2





أثار الإعلان الرسمي لفيلم الفيل الأزرق 2 موجة من الإشادة والإعجاب بعد ساعات قليلة من إطلاقه واقترابه حتى هذه اللحظة من تحقيق 4 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر، وفي هذه المواقع اختار الجمهور الأسباب التي دفعهم لمشاهدة الفيلم عند إطلاقه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل.









1-أداء كريم عبد العزيز

عبرت الكثير من التغريدات عن إعجابها بأداء كريم عبد العزيز في الإعلان، بالرغم من خروجه من العباءة الكوميدية الناجح فيها، وبالتالي فإنه بالتأكيد من أهم عناصر نجاح الفيلم.





2-هند صبري وإياد نصار

الشكل المختلف الذي ظهرت به هند صبري جعلها تتصدر اهتمامات تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، أيضاً التواجد الخافت نسبياً لإياد نصار، أثار الفضول لما يمكن أن يقدمه ممثل متمكن مثل إياد في هذا الدور.





3-المؤثرات البصرية

نسبة كبيرة من المشاهد في الإعلان اعتمدت على المؤثرات البصرية، والتي يبدو أن مستواها متقدم عن كثير مما سبقه في السينما المصرية، الجمهور أيضاً عبر عن انبهاره بهذه المؤثرات.





4-الموسيقى التصويرية لهشام نزيه

حدة الإعلان تعتمد على الصورة الجيدة وأيضاً الموسيقى التي تعبر عن الأجواء المختلفة للإعلان، موسيقى هشام نزيه أشادت بها نسبة كبيرة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





5-صورة المرسي

الصورة المبهرة أدت إلى أن احتفى الجمهور بمدير التصوير أحمد المرسي، وهو الذي عمل أيضاً على الجزء الأول من الفيلم ومن المعروف أنه حالياً واحد من أهم مديري التصوير في مصر والعالم العربي.





6-إخراج مروان حامد

اسم المخرج مروان حامد على أي عمل، يجعله منتظراً، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفى الجمهور بالمخرج وباللمحة التي قدمها عن فيلم الفيل الأزرق 2 في الإعلان الرسمي.







