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ميسي يسعى لفك نحسه مع الأرجنتين بكوبا أمريكا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:17 م
ميسي يسعى لفك نحسه مع الأرجنتين بكوبا أمريكا
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في ظل غياب البرازيلي نيمار بسبب الإصابة، تتركز الاضواء على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحاول حصد لقبه الأول في بطولة كوبا أمريكا، ووضع حد لخيباته المتتالية مع منتخب بلاده.


يحظى أفضل لاعب في العالم خمس مرات بسجل خارق في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية مع برشلونة الإسباني، لكنه يقع فريسة مركز الوصيف عندما يتعلق الأمر بمنتخب الأرجنتين.


4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 10 في الدوري الاسباني، لكن مع المنتخب اكتفى بألقاب متواضعة على غرار ذهبية الأولمبياد في بكين 2008، أو كأس العالم تحت 20 عاماً في 2005.


يدرك ميسي الذي سيبلغ 32 خلال الشهر الجاري أن الوقت بدأ يداهمه، وقال لشبكة فوكس الأمريكية الأسبوع الماضي: "أريد إنهاء مسيرتي بإحراز أمر ما مع المنتخب الوطني".


وخاض 4 مباريات نهائية خسرها كلها في كأس العالم 2014، وثلاث مرات في كوبا أمريكا، بينها آخر نسختين ضد تشيلي بركلات الترجيح، وسيحاول التعويض في النسخة المقبلة من البطولة القارية التي تستضيفها البرازيل.
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