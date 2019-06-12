قبل طرحه بدور العرض.. شاهد 12 مشهدًا من فيلم الفيل الأزرق 2
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:17 م
شيماء عطية
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق" الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم، والذي حقق منذ وقت عرضه أمس الثلاثاء، مشاهدات كبيرة، ونال إشادة واسعة.
ويرثد "الفجر الفني" أبرز ١٢ مشهد ظهروا في أحداث الإعلان.
"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري.
ويرثد "الفجر الفني" أبرز ١٢ مشهد ظهروا في أحداث الإعلان.
"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري.
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