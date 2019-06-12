قبل طرحه بدور العرض.. شاهد 12 مشهدًا من فيلم الفيل الأزرق 2

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق" الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم، والذي حقق منذ وقت عرضه أمس الثلاثاء، مشاهدات كبيرة، ونال إشادة واسعة.





ويرثد "الفجر الفني" أبرز ١٢ مشهد ظهروا في أحداث الإعلان.