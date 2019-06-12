السجن 10 سنوات لربة منزل "فقعت" عين جارتها بالشرقية





حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، على ربة منزل مقيمة بكفر الزقازيق البحري بمدينة الزقازيق، بالسجن 10 سنوات، لتسببها في حدوث عاهة مستديمة لجارتها بسبب لعب الأطفال.تعود أحداث القضية رقم 17619 جنايات قسم ثاني الزقازيق، ليوم 10 أكتوبر، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " أمال ص ج ب" 32 سنة ربة منزل، مقيمة دائرة قسم ثاني الزقازيق، بإصابتها في عينها والتسبب لها في حدوث عاهة مستديمة.وأفادت تحريات النقيب إسلام عمارة، معاون مبتحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة العقيد محمد الشعراوي، وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أنه علي أثر خلافات بين المجني عليها والأخيرة بسبب الأطفال، قامت الأخيرة بإحداث إصابتها بالعين اليمني وتسببت لها في حدوث عاهة مستديمة، وبالعرض علي نيابة قسم ثاني الزقازيق، قررت، قررت إحالة المتهمة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.