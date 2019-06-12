بالصور.. أولياء أمور الشرقية يتلقون أبنائهم بالزغاريد بعد امتحان "الإنجليزي".. (صور)
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:13 م
إسلام علي وسمر السيد
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سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، اليوم الأربعاء؛ بسبب سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، والذي جاء دون شكاوى، وتلاقي الطلاب بالعناق مع أولياء أمورهم، المحتشدين أمام اللجان فور انتهاء الامتحان.
وتشهد امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، تأدية 44 ألف و584 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام، موزعين على 122 لجنة امتحان بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما انتظمت الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.
وتشهد امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، تأدية 44 ألف و584 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام، موزعين على 122 لجنة امتحان بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما انتظمت الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.
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